LIVE Italia-Cechia 2-0 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | quarto end annullato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING MASCHILE DALLE 13.00 8.59: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del quinto end 8.56: Non arrivano buonissime notizie dagli altri campi: Scozia-Germania 3-1, Turchia-Lituania 4-1, Svizzera-Norvegia 0-2, Svezia-Danimarca 2-1 8.55: Quarto end annullato, la mano resta alle ceche 8.51: C’è solo una stone azzurra nella casa quando mancano 7 tiri al termine dell’end 8.48: Stome ceca a punto dopo 6 tiri del quarto end 8.43: Mano rubata dalle azzurre! Non riesce la doppia bocciata finale alla Cechia che dunque regala il punto all’Italia: 2-0 8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 2-0, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: quarto end annullato

Contenuti che potrebbero interessarti

L’Italia parteciperà al Mondiale under 17 femminile che si giocherà a Brno, in Cechia, dall’11 al 19 luglio 2026, dopo la rinuncia della Serbia. Per il Settore nazionale femminile sarà l’ottavo Mondiale a partire dal 2011. L’Italia pre - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Italia-Cechia, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre devono vincere e sperare in incastri fortunosi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del nono e ultimo incontro del round robin degli Europei 2025 di ... oasport.it scrive

LIVE Italia-Cechia 8-9, Europei curling 2025 in DIRETTA: azzurri sconfitti all’extra end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- Da oasport.it

Italia agli ottavi del Mondiale Under 17: battuta 2-0 la Cechia, sfiderà l’Uzbekistan per i quarti - 0 la Cechia e conquista la qualificazione diretta agli ottavi del Mondiale Under 17, dove affronterà l'Uzbekistan: decisivi i gol di ... Riporta fanpage.it