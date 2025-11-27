LIVE Italia-Cechia 2-0 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | mano rubata dalle azzurre nel terzo end

27 nov 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING MASCHILE DALLE 13.00 8.43: Mano rubata dalle azzurre! Non riesce la doppia bocciata finale alla Cechia che dunque regala il punto all’Italia: 2-0 8.39: Constantini piazza nuovamente la guardia centrale a difesa delle due stone a punto azzurre 8.37: Sempre due stone azzurre a punto ma senza guardia quando mancano 6 tiri alla fine dell’end 8.33: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del terzo end 8.28: Non riesce il gioco da due punti all’Italia. Rivedibile l’ultimo tiro di Constantini che piazza la stone a punto ma non toglie la stone che impedisce il doppio punto azzurro: 1-0 e mano alle ceche 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

