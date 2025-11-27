LIVE Italia-Cechia 1-0 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | punto azzurro nel secondo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING MASCHILE DALLE 13.00 8.28: Non riesce il gioco da due punti all’Italia. Rivedibile l’ultimo tiro di Constantini che piazza la stone a punto ma non toglie la stone che impedisce il doppio punto azzurro: 1-0 e mano alle ceche 8.23: La seconda doppia bocciata delle ceche lascia una stone azzurra a punto prima degli ultimi 4 tiri 8.19: Sono tre le stone azzurre a punto dopo 8 stone del secondo end 8.16: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del secondo end 8.12: primo end annullato 8.10: Stone azzurra a punto dopo 12 tiri del primo end 8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 1-0, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: punto azzurro nel secondo end

