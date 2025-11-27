LIVE Italia-Cechia 0-0 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | primo end annullato
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING MASCHILE DALLE 13.00 8.23: La seconda doppia bocciata delle ceche lascia una stone azzurra a punto prima degli ultimi 4 tiri 8.19: Sono tre le stone azzurre a punto dopo 8 stone del secondo end 8.16: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del secondo end 8.12: primo end annullato 8.10: Stone azzurra a punto dopo 12 tiri del primo end 8.09: Casa libera dopo 10 tiri 8.05: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del primo end 8.02: Tra poco si inizia, mano per l’Italia 7.58: Ricordiamo che Stefania Constantini e compagne sono in svantaggio negli scontri diretti con Turchia, Svezia, Norvegia e Svizzera, mentre sono avanti con Danimarca, Scozia, Germania e Lituania. 🔗 Leggi su Oasport.it
