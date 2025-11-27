CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.47 Ecco le formazioni ufficiali: Brasile: Joao Lucio (P), Angelo Candido, Vitao, Luccas Ramon, Luis Felipe, Ze Lucas (C), Ruan Pablo, Tiago, Gabriel Mec, Kayke Ayrton, Dell Italia: Longoni A. (P), Mambuku J., De Paoli C., Bovio L., Marini D., Prisco V. (C), Steffanoni F., Maccaroni V., Luongo A., Arena A., Campaniello T. 12.45 Buongiorno e benvenuti alla diretta di Italia-Brasile U17. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Brasile, Mondiali calcio U17 in DIRETTA, in palio c’è il bronzo. Il sogno del successo nel Mondiale Under 17 per l’Italia si è infranto ad un solo passo dalla finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Brasile, Mondiali calcio U17 in DIRETTA: titolare Arena con Campaniello!