LIVE Italia-Brasile Mondiali calcio U17 in DIRETTA | gli azzurrini si giocano il bronzo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Brasile, Mondiali calcio U17 in DIRETTA, in palio c’è il bronzo. Il sogno del successo nel Mondiale Under 17 per l’Italia si è infranto ad un solo passo dalla finale. Gli Azzurrini, allenati dal commissario tecnico Massimiliano Favo, hanno dovuto gettare la spugna in semifinale sotto i gol dell’Austria Under 17 di un talento generazionale come Moser. Una competizione comunque che ha messo in mostra talenti dal potenziale molto alto e che può chiudersi nel migliore dei modi nella finale valevole per il terzo-quarto posto, ossia per il bronzo, con l’obiettivo di salire quindi sul gradino più basso del podio della manifestazione: di fronte all’Italia ci sarà il forte Brasile, sconfitto ai rigori in semifinale contro il Portogallo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Carla Zambelli. . LIBERTÀ PER ZAMBELLI! NO ALL’ESTRADIZIONE! Ci sarà un’importante udienza sull’estradizione questo giovedì, domani, 27/11. Mia figlia, Carla Zambelli, la deputata donna più votata del Brasile, è detenuta in Italia per una condanna - facebook.com Vai su Facebook
Ancelotti: "Voglio il sesto Mondiale per il Brasile, sogno la finale contro l'Italia" #ancelotti Vai su X
LIVE Italia-Brasile 1-6, Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre resistono per un tempo, poi si arrendono alle brasiliane - 21 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia- Come scrive oasport.it
Italia-Brasile oggi in tv, Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orario, canale, streaming - 0 Panama, nella partita d'esordio del Girone D, l'Italia del futsal torna in campo nella seconda giornata dei Mondiali Femminili ... Lo riporta oasport.it
Mondiale femminile, il Brasile batte 6-1 l’Italia e vola ai quarti. Seconda giornata fase a gironi in archivio: la situazione - 30, diretta Rai Sport LE DIRETTE FIFA+ FIFA FUTSAL WOMEN’S WORLD CUP ... Come scrive divisionecalcioa5.it