LIVE Italia-Brasile Mondiali calcio U17 in DIRETTA | gli azzurrini si giocano il bronzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Brasile, Mondiali calcio U17 in DIRETTA, in palio c’è il bronzo. Il sogno del successo nel Mondiale Under 17 per l’Italia si è infranto ad un solo passo dalla finale. Gli Azzurrini, allenati dal commissario tecnico Massimiliano Favo, hanno dovuto gettare la spugna in semifinale sotto i gol dell’Austria Under 17 di un talento generazionale come Moser. Una competizione comunque che ha messo in mostra talenti dal potenziale molto alto e che può chiudersi nel migliore dei modi nella finale valevole per il terzo-quarto posto, ossia per il bronzo, con l’obiettivo di salire quindi sul gradino più basso del podio della manifestazione: di fronte all’Italia ci sarà il forte Brasile, sconfitto ai rigori in semifinale contro il Portogallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

