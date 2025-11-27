LIVE Italia-Brasile 0-0 Mondiali calcio U17 in DIRETTA | verdeoro in dieci uomini Steffanoni sfiora il gol
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31? In difficoltà Mambuku sulla fascia destra. 29? Serve alzare i ritmi per colpire il Brasile. 27? Brasile che si difende in maniera molto europea. 25? Italia che mantiene il possesso palla prolungato. 23? Longoni in uscita evita problemi in un contropiede. 21? Brasile che nonostante l’inferiorità numerica prova a venire avanti. 19? Fuori Gabriel Mec, dentro Luis Eduardo nel Brasile. 17? Steffanoni con il piatto manda fuori dopo un grande inserimento. 15? Cartellino rosso per Vitao per un calcione a centrocampo, doppia ammonizione. Brasile in dieci. 13? Squadre entrambe molto alte in campo, questo provoca molti spazi in ripartenza. 🔗 Leggi su Oasport.it
