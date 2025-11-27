LIVE Italia-Brasile 0-0 Mondiali calcio U17 in DIRETTA | titolare Arena con Campaniello!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.20 Da tenere sott’occhio nel Brasile talenti come Kayke e Dell. 13.15 Inacio va inizialmente in panchina, modulo più coperto con Lungo dietro le punte. 13.11 L’Italia dopo la sconfitta contro l’Austria torna in campo per la finale per il bronzo contro il Brasile. 12.47 Ecco le formazioni ufficiali: Brasile: Joao Lucio (P), Angelo Candido, Vitao, Luccas Ramon, Luis Felipe, Ze Lucas (C), Ruan Pablo, Tiago, Gabriel Mec, Kayke Ayrton, Dell Italia: Longoni A. (P), Mambuku J., De Paoli C., Bovio L., Marini D., Prisco V. (C), Steffanoni F., Maccaroni V., Luongo A. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Nulla da fare per l’Italia, a Manila vince il Brasile. Salvatore: “Abbiamo commesso troppi errori” - facebook.com Vai su Facebook
Italia diretta Mondiale Under 17: segui la finale contro il Brasile che vale il terzo posto LIVE - Gli azzurrini di Favo puntano al gradino più basso del podio dopo l'eliminazione con l'Austria: aggiornamenti in tempo reale ... Secondo corrieredellosport.it
LIVE Italia-Brasile 1-6, Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre resistono per un tempo, poi si arrendono alle brasiliane - 21 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia- Si legge su oasport.it
LIVE Italia-Panama, 17-0, Mondiali calcio a 5 femminile in DIRETTA: debutto sontuoso delle azzurre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:45 Chiudiamo qui la Diretta live testuale. oasport.it scrive