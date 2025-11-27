LIVE Italia-Brasile 0-0 Mondiali calcio U17 in DIRETTA | si va ai calci di rigore!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 95? Si va ai calci di rigore! 94? Tutto va verso i calci di rigore. 92? Idrissa spreca una rete che sembrava già fatta di testa. 90? Cinque minuti di recupero. 88? Dentro Elimoghale e Baralla, fuori Maccarone e Steffanoni nell’Italia. 86? Parata di Joao Pedro su Campaniello. 84? Giallo per Arthur appena entrato, fallo su Steffanoni. 82? Dentro Arthur nel Brasile al posto di Ze Lucas. 80? Dentro Lontani e Idrissa, fori Lontani e Marini nell’Italia. 78? Stanno per arrivare i primi cambi per l’Italia. 76? Brasile che prova a venire avanti. 74? Giallo per Campaniello dopo il VAR. 🔗 Leggi su Oasport.it
