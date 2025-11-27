LIVE Italia-Brasile 0-0 Mondiali calcio U17 in DIRETTA | murato il destro di Campaniello
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7? Sinistro di Steffanoni che manda sull’esterno della rete. 5? Destro di Campaniello che viene murato da Ramon. 3? Subito alto in campo il Brasile. 1? Inizia la partita! 13.25 Giocatori in campo, inni nazionali in corso. 13.20 Da tenere sott’occhio nel Brasile talenti come Kayke e Dell. 13.15 Inacio va inizialmente in panchina, modulo più coperto con Lungo dietro le punte. 13.11 L’Italia dopo la sconfitta contro l’Austria torna in campo per la finale per il bronzo contro il Brasile. 12.47 Ecco le formazioni ufficiali: Brasile: Joao Lucio (P), Angelo Candido, Vitao, Luccas Ramon, Luis Felipe, Ze Lucas (C), Ruan Pablo, Tiago, Gabriel Mec, Kayke Ayrton, Dell Italia: Longoni A. 🔗 Leggi su Oasport.it
