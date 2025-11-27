LIVE Italia-Brasile 0-0 Mondiali calcio U17 in DIRETTA | Campaniello di testa sfiora il gol!

27 nov 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62? Rete in fuorigioco del Brasile. 60? Giallo per Arena, fallo a centrocampo. 58? Campaniello di testa sfiora il secondo palo dopo un corner. 56? Cross in mezzo di Arena, il portiere sbaglia e regala un calcio d’angolo. 54? L’Italia deve cercare di sbloccarla prima della fine della partita e quindi ai calci di rigore. 52? Ricordiamo che nell’Italia presenti in panchina Inacio e Elimoghale come armi offensive. 50? Murato il tiro di Luongo. Giallo per lui che trova anche il piede dell’avversario. 48? Arena manca il tiro in porta da ottima posizione. 46? Inizia il secondo tempo! 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

