LIVE Italia-Brasile 0-0 4-2 dcr Mondiali calcio U17 in DIRETTA | gli azzurrini conquistano il terzo posto dopo i calci di rigore decisivo Longoni con due parate

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE   Italia- Baralla: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, Italia-Brasile 4-2. L’Italia conquista il terzo posto nel Mondiale. Brasile- Luis Eduardo: SBAGLIATO, 3-2. Longoni alla seconda parata. Italia- Mambuku: gol, 3-2. Brasile- Pacheco: SBAGLIATO 2-2. Italia- Luongo: SBAGLIATO, 2-2. Brasile- Tiago: gol, 2-2. Italia- Lontani: GOL, 2-1. Brasile- Dell: gol, 1-1. Italia- Prisco: GOL, 1-0. COMINCIANO I RIGORI 95? Si va ai calci di rigore! 94? Tutto va verso i calci di rigore. 92? Idrissa spreca una rete che sembrava già fatta di testa. 90? Cinque minuti di recupero. 88? Dentro Elimoghale e Baralla, fuori Maccarone e Steffanoni nell’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

