Lite sul consenso anti stupro Salvini | si rischiano vendette Il Pd | stereotipi maschilisti

Repubblica.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vicepremier boccia il testo. Roccella: “Così si inverte l’onere della prova”. Bongiorno: non si approva una legge in un’ora. Il voto al Senato slitta a febbraio. 🔗 Leggi su Repubblica.it

