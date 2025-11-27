Lite per le sigarette degenera a Parma 51enne prova ad accoltellare il coinquilino | arrestato
Un cittadino marocchino è stato arrestato a Parma dopo aver minacciato e aggredito il coinquilino durante una lite per furto di sigarette.
