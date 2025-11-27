Lite per le sigarette degenera a Parma 51enne prova ad accoltellare il coinquilino | arrestato

Un cittadino marocchino è stato arrestato a Parma dopo aver minacciato e aggredito il coinquilino durante una lite per furto di sigarette. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

lite per le sigarette degenera a parma 51enne prova ad accoltellare il coinquilino arrestato

© Notizie.virgilio.it - Lite per le sigarette degenera a Parma, 51enne prova ad accoltellare il coinquilino: arrestato

lite sigarette degenera parmaLite violenta con il coinquilino per un pacchetto di sigarette, 51enne arrestato per ripristino di un precedente ordine di carcerazione - I poliziotti martedì sera sono intervenuti in via Bassano del Grappa dopo la segnalazione di una lite in un’abitazione. gazzettadiparma.it scrive

