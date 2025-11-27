Lite a Pontida è morto il pizzaiolo | l’autopsia farà chiarezza

IL LUTTO. Marco Motta aveva 39 anni: la famiglia avrebbe voluto donare gli organi. Indagato il fratello, ma come atto dovuto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Lite a Pontida, è morto il pizzaiolo: l’autopsia farà chiarezza

Argomenti simili trattati di recente

? Pontida: la serata in un locale, poi la lite col fratello e il malore. Un 39enne in fin di vita, indagini a tutto campo per capire cos’è successo dlvr.it/TPRtTS #Pontida #Bergamo #cronaca #malore #incidente Vai su X

Lite tra fratelli degenera a Pontida: pizzaiolo in fin di vita, ferito il minore - facebook.com Vai su Facebook

Lite a Pontida, è morto il pizzaiolo: l’autopsia farà chiarezza - Marco Motta aveva 39 anni: la famiglia avrebbe voluto donare gli organi. Riporta ecodibergamo.it

Pontida, Marco Motta morto dopo la lite con il fratello minore. L'autopsia per capire le cause - Era stato trovato in un parcheggio svenuto, i medici hanno riscontrato un aneurisma ... Come scrive bergamo.corriere.it

Lite in strada, giallo a Pontida: gravissimo un pizzaiolo e ferito anche il fratello - Sentiti gli amici, telecamere al vaglio. Come scrive ecodibergamo.it