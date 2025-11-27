Lite a Pontida è morto il pizzaiolo | l’autopsia farà chiarezza

Ecodibergamo.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL LUTTO. Marco Motta aveva 39 anni: la famiglia avrebbe voluto donare gli organi. Indagato il fratello, ma come atto dovuto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

lite a pontida 232 morto il pizzaiolo l8217autopsia far224 chiarezza

© Ecodibergamo.it - Lite a Pontida, è morto il pizzaiolo: l’autopsia farà chiarezza

Argomenti simili trattati di recente

lite pontida 232 mortoLite a Pontida, &#232; morto il pizzaiolo: l’autopsia farà chiarezza - Marco Motta aveva 39 anni: la famiglia avrebbe voluto donare gli organi. Riporta ecodibergamo.it

lite pontida 232 mortoPontida, Marco Motta morto dopo la lite con il fratello minore. L'autopsia per capire le cause - Era stato trovato in un parcheggio svenuto, i medici hanno riscontrato un aneurisma ... Come scrive bergamo.corriere.it

lite pontida 232 mortoLite in strada, giallo a Pontida: gravissimo un pizzaiolo e ferito anche il fratello - Sentiti gli amici, telecamere al vaglio. Come scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Lite Pontida 232 Morto