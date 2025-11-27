L' Italia scopre le mani di Longoni | due rigori parati al Brasile azzurri terzi al Mondiale U17

27 nov 2025

Dopo lo 0-0 dopo 90' contro la Seleçao, dagli 11 metri il portiere del Milan fa la differenza. Italia mai così in alto nella manifestazione.

