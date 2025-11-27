L' Italia scopre le mani di Longoni | due rigori parati al Brasile azzurri terzi al Mondiale U17
Dopo lo 0-0 dopo 90' contro la Seleçao, dagli 11 metri il portiere del Milan fa la differenza. Italia mai così in alto nella manifestazione.
Studiando i flussi elettorali si scopre che nei territori al voto il divario tra i due schieramenti si è ridotto al 2,9%. A trascinare la coalizione di maggioranza è soprattutto la Lega, ma crescono anche #Fdi e Forza Italia
In Italia l'HIV si scopre tardi: età media alla diagnosi 50 anni. La metà dei nuovi casi riguarda persone eterosessuali. Nel 2024 registrati 2.379 nuovi casi, circa 6 al giorno
