L'Italia recupera posizioni nel Ranking Uefa che assegna il posto extra in Champions League

Fanpage.it | 27 nov 2025

L'Italia grazie ai successi in Champions di Napoli, Juventus e Atalanta risale al terzo posto nel Ranking Uefa, quello che a fine stagione premierà le due migliori nazioni con un posto extra in Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it

