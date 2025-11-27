L’Italia quarta al mondo per consumo di vino rosé | nuove tipologie Doc

Negli ultimi anni, il vino rosé ha guadagnato terreno a livello globale, emergendo come una delle tipologie più resilienti del panorama enologico. Nonostante il calo generalizzato dei consumi e degli scambi internazionali di vino, il segmento dei rosati continua a crescere, erodendo quote ai vini bianchi e rossi tradizionali. Secondo l’Osservatorio mondiale dei vini rosati, curato da France Agrimer in collaborazione con il Consorzio interprofessionale dei vini di Provenza, l’Italia si colloca in quarta posizione per consumo mondiale. Con 1,1 milioni di ettolitri nel 2023, è preceduta solo da Francia, Germania e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

