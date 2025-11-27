L’Italia continua a guardare all’India e al Medio Oriente. Martedì, è stato presentato alla Camera il gruppo interparlamentare Imec (India-Middle East-Europe Economic Corridor), che sarà coordinato dal deputato leghista, Paolo Formentini, e dal collega di Fratelli d’Italia, Antonio Giordano. Durante la presentazione sono intervenuti anche il presidente della Commissione per le politiche Ue, Giulio Terzi di Sant’Agata, il presidente del comitato Imec in Commissione affari esteri della Camera, Deborah Bergamini, e la senatrice Tatiana Ruja. Non solo. Alla conferenza stampa hanno altresì preso parte l’ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled, quello dell’India, Vani Rao, e quello di Cipro, Yorgos Christofides. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’Italia nella nuova via economica India–Medio Oriente–Europa: Roma cerca il ruolo da protagonista