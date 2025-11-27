L’Italia invecchia ma invecchia bene E quindi lavora di più | il traguardo della pensione si sposta sempre più in là
P er molti italiani la pensione è diventata una sorta di miraggio mobile: un traguardo che sembra spostarsi ogni volta che ci si avvicina. Questa sensazione diffusa non nasce da un banale pessimismo, ma emerge con forza dal Panorama delle Pensioni 2025, il nuovo rapporto dell’OCSE, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Un documento che, più che snocciolare numeri, fotografa un’Italia che sta cambiando forma, costretta a ripensare il proprio patto tra generazioni. «Si è anziani quando ci si sente tali», la regina Elisabetta rifiuta un premio X Pensione: età che sale. Secondo l’Ocse in Italia in arriverà a 70 anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it
