La propaganda immigrazionista in nord Africa continua con elevata intensità ormai da anni allo scopo di convincere quanti più soggetti a prendere il mare per raggiungere l'Europa. Lo scopo è quello, banale, di ottenere un guadagno per alimentare il business illegale che muove, ogni anno milioni di dollari. La propaganda si muove su diversi livelli e in queste ore nel mirino è entrata l'Italia: da parte dei trafficanti si sta sviluppando secondo una strategia ben nota, che consiste nel convincere i migranti che l'Italia è un Paese attraente e che nel nostro Paese ci sia stupore per il fatto che gli stranieri non vogliano restare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "L’Italia è sconvolta". La propaganda dei migranti colpisce anche Meloni