L' Italia candida Roma come sede delle Dogane dell' Unione europea

L'Italia ha presentato alla Commissione Ue la candidatura di Roma per la sede della futura Autorità doganale Europea (European Union Customs Authority). Prevista dalla riforma doganale dell'Ue, la nuova istituzione avrà il compito di gestire il Data Hub europeo, armonizzare le procedure e coordinare l'analisi dei rischi e le attività operative tra le amministrazioni degli Stati membri. La proposta italiana si fonda sulle competenze maturate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, riconosciuta tra le più avanzate in Europa per digitalizzazione, integrazione dei dati, contrasto alle frodi e attuazione del Codice doganale dell'Unione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

