L' Italia candida Roma come sede delle Dogane dell' Unione europea

Iltempo.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia ha presentato alla Commissione Ue la candidatura di Roma per la sede della futura Autorità doganale Europea (European Union Customs Authority). Prevista dalla riforma doganale dell'Ue, la nuova istituzione avrà il compito di gestire il Data Hub europeo, armonizzare le procedure e coordinare l'analisi dei rischi e le attività operative tra le amministrazioni degli Stati membri. La proposta italiana si fonda sulle competenze maturate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, riconosciuta tra le più avanzate in Europa per digitalizzazione, integrazione dei dati, contrasto alle frodi e attuazione del Codice doganale dell'Unione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

l italia candida roma come sede delle dogane dell unione europea

© Iltempo.it - L'Italia candida Roma come sede delle Dogane dell'Unione europea

Leggi anche questi approfondimenti

italia candida roma sedeL'Italia candida Roma come sede delle Dogane dell'Unione europea - L'Italia ha presentato alla Commissione Ue la candidatura di Roma per la sede della futura Autorità doganale Europea (European Union ... Da iltempo.it

italia candida roma sedeL’Italia candida Roma per la sede dell’Autorità doganale Ue - L’Italia candida Roma per la sede dell’Autorità doganale Ue Presentata alla Commissione europea la proposta per ospitare la nuova istituzione L’Italia ha presentato alla Commissione Ue la candidatura ... italiaoggi.it scrive

italia candida roma sedeItalia candida Roma come sede dell'Autorità doganale europea - L'Italia ha presentato alla Commissione Ue la candidatura di Roma per la sede della futura Autorità doganale europea (European union customs authority, Euca). Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Candida Roma Sede