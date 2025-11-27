L' Italia batte il Brasile ai rigori e conquista il bronzo ai mondiali under 17
L'Italia Under 17 strappa la medaglia di bronzo dalle mani del Brasile e ottiene il suo migliore risultato ai mondiali under 17 in Qatar. La partita è stata decisa dagli 11 metri: due rigori parati dal portiere Alessandro Longoni del Milan che permette al compagno di squadra Baralla di scrivere. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
! L’Italia di mister Favo batte il Brasile ai calci di rigore e conclude al terzo posto i Mondiali U17 - facebook.com Vai su Facebook
Bilanci, l’Italia batte la Finlandia. Allarme Ue sul capitale umano ilsole24ore.com/art/bilanci-l-… Vai su X
Longoni para due rigori e l’Italia batte il Brasile: storico terzo posto al Mondiale U17 - L’Italia conquista uno storico terzo posto al Mondiale U17 grazie alle parate di Alessandro Longoni, decisivo ai rigori contro il Brasile ... Lo riporta fanpage.it
Favola Italia nel Mondiale Under 17: battuto il Brasile ai rigori. Gli azzurrini si prendono il terzo posto - Gli azzurrini di Favo puntano al gradino più basso del podio dopo l'eliminazione con l'Austria: aggiornamenti in tempo reale ... Si legge su msn.com
Italia U17, vittoria ai rigori contro il Brasile: storico terzo posto al Mondiale - Prova di forza per la squadra del ct Favo, che ha vinto lo spareggio per il terzo posto contro i verdeoro Se l'Italia di Gattuso ( che valuta nuovi innesti) ha fallito la possibilità di qualificarsi d ... Riporta tuttosport.com