Liste d’attesa e organici Domenica ospedali aperti

Ast di Ascoli nuovamente nel mirino della Cisl Fp per la gestione del personale sanitario. Dopo aver denunciato nei giorni scorsi la gravissima carenza di operatori socio sanitari, il sindacato torna a intervenire, questa volta evidenziando quella che definisce "l’invenzione degli infermieri fantasma". Secondo Giorgio Cipollini, nei turni di novembre dei poliambulatori di Offida sarebbe stata inserita la presenza dell’"infermiere di piano" anche in giornate in cui tale figura non è effettivamente presente. Nei giorni 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26 risulterebbe programmata la presenza di un infermiere che, nella pratica, non è in servizio oppure è costretto a lasciare temporaneamente alcuni ambulatori per coprirne altri, creando scoperture e difficoltà operative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Liste d’attesa e organici. Domenica ospedali aperti

