L’Isola dei Famosi via dall’Honduras proteste e rischio cancellazione

Dilei.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un enorme ostacolo minaccia l’avvio de L’Isola dei Famosi 20. Non si parla di casting, che di certo non sono facilmente gestibili, considerando il poco appeal degli ultimi anni. Lo sguardo è rivolto proprio sulla location. Il reality rischia di iniziare senza un’isola, per assurdo. Mancano pochi mesi al tradizionale debutto primaverile su Canale 5 ma non si esclude un necessario cambio di calendario. La produzione si ritrova infatti a vivere il momento più delicato della sua storia recente. Le forti proteste potrebbero chiudere le porte dell’Honduras una volta per tutte. Proteste contro L’Isola dei Famosi. 🔗 Leggi su Dilei.it

l8217isola dei famosi via dall8217honduras proteste e rischio cancellazione

© Dilei.it - L’Isola dei Famosi via dall’Honduras, proteste e rischio cancellazione

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: L8217isola Famosi Via Dall8217honduras