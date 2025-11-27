L’Inter perde ancora | all’ultimo minuto in casa dell’Atletico di Simeone Tracollo Liverpool in casa col Psv 1-4

Seconda tranche di partite di Champions. E cominciamo col dire che a tre giornate dal termine il Napoli al momento sarebbe ai playoff con il ventesimo posto. Gli azzurri devono ancora giocare contro Benfica e Copenaghen fuori casa e poi il Chelsea in casa. Stasera ha giocato l’Inter che ha perso 2-1 all’ultimo minuto in casa dell’Atletico Madrid di Simeone. Rete decisiva di Gimenez il difensore. I critici diranno che l’Inter ha giocato bene. Chivu la prestazione se la fa fritta, è la quinta sconfitta stagionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

