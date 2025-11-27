L’Inter perde ancora | all’ultimo minuto in casa dell’Atletico di Simeone Tracollo Liverpool in casa col Psv 1-4
Seconda tranche di partite di Champions. E cominciamo col dire che a tre giornate dal termine il Napoli al momento sarebbe ai playoff con il ventesimo posto. Gli azzurri devono ancora giocare contro Benfica e Copenaghen fuori casa e poi il Chelsea in casa. Stasera ha giocato l’Inter che ha perso 2-1 all’ultimo minuto in casa dell’Atletico Madrid di Simeone. Rete decisiva di Gimenez il difensore. I critici diranno che l’Inter ha giocato bene. Chivu la prestazione se la fa fritta, è la quinta sconfitta stagionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
CLAMOROSO INTER Ultim'ora: "ESONERO di Chivu se perde" - facebook.com Vai su Facebook
Ritroviamo sulla Pero-Cormano un #Turrini sconsolato: "L' #Inter perde i derby e la #Ferrari non vince mai, io mi adatto" Vai su X