L’Inter beffata al 93' dalla rete di Gimenez | dopo il pari di Zielinski finisce 2-1

Ilgiornale.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando piove, diluvia. Dopo la sconfitta dolorosa nel derby della Madonnina, l'Inter sembrava aver ripreso l'Atletico Madrid e strappato un punto pesante al Metropolitano. Alla fine, invece, una distrazione da calcio piazzato in pieno recupero condanna l'undici di Chivu ad una sconfitta forse immeritata dopo un secondo tempo di ottimo livello. Nonostante la sconfitta l'Inter rimane comunque nei piani alti del girone unico di Champions League e può concretamente sperare negli ottavi. Partita giocata con grande intensità che si mette subito in discesa per l’undici di Simeone quando, al 9’, Julian Alvarez ribadisce in rete una rimessa sporca di Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

l8217inter beffata al 93 dalla rete di gimenez dopo il pari di zielinski finisce 2 1

© Ilgiornale.it - L’Inter beffata al 93' dalla rete di Gimenez: dopo il pari di Zielinski finisce 2-1

Leggi anche questi approfondimenti

l8217inter beffata 93 reteChampions: notte da ricordare per l’Atalanta in Germania, Inter beffata al 93' dall’Atletico Madrid - Serata dai due volti per le due nerazzurre italiane impegnate mercoledì sera nella massima competizione europea. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217inter Beffata 93 Rete