L’Inter beffata al 93' dalla rete di Gimenez | dopo il pari di Zielinski finisce 2-1
Quando piove, diluvia. Dopo la sconfitta dolorosa nel derby della Madonnina, l'Inter sembrava aver ripreso l'Atletico Madrid e strappato un punto pesante al Metropolitano. Alla fine, invece, una distrazione da calcio piazzato in pieno recupero condanna l'undici di Chivu ad una sconfitta forse immeritata dopo un secondo tempo di ottimo livello. Nonostante la sconfitta l'Inter rimane comunque nei piani alti del girone unico di Champions League e può concretamente sperare negli ottavi. Partita giocata con grande intensità che si mette subito in discesa per l’undici di Simeone quando, al 9’, Julian Alvarez ribadisce in rete una rimessa sporca di Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Inter beffata a Madrid https://mdst.it/4pTkk5J #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Inter beffata, il Milan grazie a un super #Maignan vince il derby: rete decisiva di #Pulisic (non esente da colpe #Sommer), #Calhanoglu sbaglia un rigore. I nerazzurri perdono il terzo scontro diretto, quarta sconfitta in campionato, andamento preoccupante #Int Vai su X
Champions: notte da ricordare per l’Atalanta in Germania, Inter beffata al 93' dall’Atletico Madrid - Serata dai due volti per le due nerazzurre italiane impegnate mercoledì sera nella massima competizione europea. Secondo msn.com