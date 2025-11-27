L'inspiegabile tocco di mano di van Dijk contro il PSV | alza il braccio per fermare il pallone

Il liverpool sprofonda contro il PSV e van Dijk commette un errore imperdonabile: alza il braccio in area per fermare il pallone, un gesto plateale che nessuno si spiega. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le pagelle di De Paul: il migliore per 80 minuti, poi l'inspiegabile tocco di mano che cambia tutto - Per 80 minuti Rodrigo De Paul è il migliore in campo, una prestazione da 7,5 in pagella. Secondo m.tuttomercatoweb.com

Doppio tocco di mano in area sul tiro di Milik in Juventus-Udinese: perché non è rigore - Episodio controverso andato in scena in avvio di secondo tempo del posticipo della 24ª giornata della Serie A 2023- Segnala fanpage.it

Smettiamola con questi rigori al minimo tocco di mano - Philippe Auclair ha due grandi difetti, è francese e scrive per il Guardian, ma dopo il rigore assegnato all’Inter in Champions League per un fallo di mano più improbabile di una vittoria di Kamala ... Scrive ilfoglio.it