L' influenza aviaria arriva anche in Istria | l' avviso della riserva naturale

Dopo i numerosi casi registrati nella laguna di Grado e dintorni anche il litorale istriano fa i conti con l'aviaria. A darne notizia è la Riserva naturale di Val Stagnon, area protetta nelle vicinanze del comune di Capodistria. “È stato confermato un caso di influenza aviaria? scrive la. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - L'influenza aviaria arriva anche in Istria: l'avviso della riserva naturale

