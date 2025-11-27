L’industria casearia fa scuola Ferrari guarda all’Europa | bilancio di sostenibilità stilato
Ferrari Giovanni Industria Casearia ha redatto il suo primo Bilancio di Sostenibilità, un passo significativo che testimonia la volontà dell’azienda di rendere trasparenti le proprie performance ambientali, sociali ed economiche e di allinearsi progressivamente alle indicazioni della direttiva europea Corporate Sustainability Reporting Directive e agli European Sustainability Reporting Standards. Una scelta che rafforza il dialogo con gli stakeholder e promuove una cultura aziendale improntata a responsabilità, etica e integrazione dei principi ESG nella gestione. Fondata nel Lodigiano nel 1823, Ferrari è oggi una realtà italiana di riferimento nel settore lattiero-caseario, specializzata nella produzione, stagionatura, taglio, confezionamento e vendita di formaggi italiani ed esteri, con una struttura societaria che vede la maggioranza delle quote detenuta dalla Famiglia Ferrari e una partecipazione di minoranza del partner strategico Savencia Fromage & Dairy. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
