L’Indonesia prepara il contingente di pace da inviare a Gaza

L’Indonesia, il Paese musulmano più popoloso al mondo, sta approntando il contingente da inviare a Gaza nel quadro della Forza Internazionale di Stabilizzazione ( International Stabilization Force – ISF) sotto l’egida delle Nazioni Unite. Esercito e Marina. Si parla di una formazione di peacekeeping da 20mila uomini, tratti soprattutto dall’Esercito e dalla Marina. Si occuperanno di assistenza nelle questioni mediche, abitative e di sicurezza, spiega il ministro della Difesa di Jakarta Sjafrie Sjamsoeddin. Saranno tre brigate composite, ciascuna delle quali includerà un battaglione sanitario, uno del genio e uno di supporto. 🔗 Leggi su Follow.it

