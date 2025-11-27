L’indagine della Procura di Milano su Caltagirone Milleri e l’ad di Mps Lovaglio

La Procura di Milano sta indagando l’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Delfin e Luxottica Francesco Milleri e l’amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio per le ipotesi di aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza legate alla scalata con cui Mps ha ottenuto il controllo di Mediobanca tra gennaio e ottobre. L’indagine è nella fase iniziale e dovrà stabilire se le operazioni che hanno portato al cambio di controllo siano state condotte in modo conforme alle regole di mercato. Mps ha confermato di avere ricevuto un decreto di perquisizione e un avviso di garanzia per Lovaglio, spiegando in una nota di essere sicura «di poter fornire tutti gli elementi a chiarimento della correttezza del proprio operato e manifesta piena fiducia nelle Autorità competenti, a cui conferma completa collaborazione». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

