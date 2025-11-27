L' incredibile impresa di Benjamin Védrines l' uomo che vola su e giù dal K2 infrangendo ogni record di velocità
Quando Benjamin Védrines è arrivato in vetta al K2 segnando un nuovo record di velocità, è scoppiato a piangere, in un misto di felicità, ma anche profonda tristezza. Come se in lui convivessero due persone: l’atleta performante capace, a 33 anni, di alzare l’asticella dell’alpinismo a livelli mai pensati prima e il bambino innamorato delle montagne che sa che, senza di loro, farebbe fatica a trovare il suo posto nel mondo. Il lato umano dell'alpinista estremo è raccontato dal documentario K2 – Chasing Shadows, presentato da The North Face (di cui Benjamin è atleta) e proiettato nei giorni scorsi davanti a una platea entusiasta. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
