L’incontro per gli studenti sulla violenza contro le donne usato per parlare di foibe con esponenti di Fdi | il caso a Roma
Un appuntamento scolastico contro la violenza sulle donne si è trasformato in un evento politico. È quanto accaduto questa mattina al liceo Amaldi, nel VI Municipio di Roma, quando alcune classi sono state portate a uno spettacolo al teatro di Tor bella monaca sulle foibe preceduto da interventi istituzionali di Fratelli d’Italia. Sul palco si sono alternati sei esponenti del partito: Nicola Franco, presidente del Municipio; Emanuele Giuliani, presidente del Consiglio municipale; Mariantonietta La Polla, presidente della Commissione Pari opportunità; Pietro Dominici, presidente della Commissione Lavori pubblici; il consigliere capitolino Federico Rocca e il deputato Marco Perissa, presidente della federazione romana di FdI. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
