L'impossibile dieta senza glutine in Palestina | Costretti a mangiare ciò che ci uccide

Molti palestinesi sia a Gaza che in Cisgiordania sono costretti a rinunciare alla dieta senza glutine, esponendosi al rischio di gravi complicazioni di salute: scarseggiano i prodotti, costano troppo e manca sostegno governativo o umanitario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

