Liliana Resinovich scintille a Chi l’ha visto? | Visintin Loro sanno di più il fratello risponde in diretta

Nuovo colpo di scena a Chi l’ha visto? sul caso Resinovich: lo sfogo di Visintin e l’attacco del fratello Sergio riaccendono il fronte delle indagini. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Liliana Resinovich, scintille a Chi l’ha visto?: Visintin “Loro sanno di più”, il fratello risponde in diretta

Approfondisci con queste news

Liliana Resinovich: “Forse lei ha nascosto qualcosa a me e ai familiari”. Il marito Sebastiano Visintin rivolge un appello ad amici e persone che la conoscevano: “Sono convinto che sanno di più, chi la frequentava può aver intuito. Se qualcuno sa cosa le è suc - facebook.com Vai su Facebook

Liliana Resinovich, le ultime parole di Sterpin: «Mi confidava infedeltà coniugali. Sebastiano sapeva della nostra storia e la controllava, ora deve dire la verità» - «Penso a Liliana sempre, 25 ore al giorno, penso a come sarebbe stata la nostra vita assieme, non siamo mai stati al mare assieme» a poche ore dall'udienza di incidente probatorio per affidare ad ... Si legge su ilmessaggero.it

Liliana Resinovich, i legali di Visintin fanno ricorso in Cassazione: «Evidenti discrasie. La morte per asfissia? Nella perizia non è indicata azione di terzi» - Sono oltre tre anni che il mistero sulla morte di Liliana Resinovich, la pensionata triestina scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio 2022, avvolta in due sacchi neri, ... ilmessaggero.it scrive

Liliana Resinovich, nuova perquisizione per Sebastiano/ Controllati macchine affilatrici e consumi - Liliana Resinovich, nuova perquisizione in casa di Sebastiano Visintin: gli inquirenti hanno controllato le macchine affilatrici e non solo. Segnala ilsussidiario.net