Liliana Resinovich cosa non torna nel racconto del ristoratore sui due sacchi della spazzatura

I due sacchi della spazzatura nei quali è stato trovato avvolto, nel gennaio del 2022, il corpo di Liliana Resinovich, sarebbero di dimensioni e colori diversi tra loro. Ora però un ex pizzaiolo triestino ha raccontato di aver prestato due sacchi dell'immondizia a Resinovich poco tempo prima della sua scomparsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

