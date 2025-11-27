Life Forever il ritorno elettronico di Giuliano Di Sanzo
Una nuova ondata di suoni scuote la scena elettronica italiana: con Life Forever, Giuliano Di Sanzo torna dopo un periodo di silenzio produttivo e rimette al centro la musica come esperienza totale, pensata per chi vive il clubbing e l’ascolto digitale come parte essenziale della propria quotidianità. Un’esperienza sonora chiamata Life Forever Life Forever supera . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
