L’Idf valuta di finire il lavoro a Gaza ma si apre la faida Katz-Zamir

Israele potrebbe tornare a operare militarmente nella Striscia di Gaza per "finire il lavoro", ma nel frattempo la faida apertasi tra il Ministro della Difesa Israel Katz e il capo di Stato Maggiore dell' Israel Defense Force Eyal Zamir crea grattacapi al governo di Benjamin Netanyahu. "Finire il lavoro" a Gaza. La testata israeliana C14 ha rivelato che diversi funzionari militari israeliani ritengono problematiche le evoluzioni politiche delle ultime settimane: da un lato, il fatto che la risoluzione Onu promossa dagli Stati Uniti per la tregua a Gaza apra la strada alla Forza Internazionale di Stabilizzazione e alla prospettiva di uno Stato palestinese.

