L’icona del cinema britannico spiega le difficoltà quotidiane legate alla perdita della vista e come la malattia - la degenerazione maculare - abbia cambiato ogni suo gesto

C i sono giorni in cui il mondo le appare sfocato, come visto attraverso un vetro appannato. I volti degli amici, le sagome delle persone per strada, persino le pagine di un libro: tutto diventa più indistinto. Per Judi Dench, una delle più grandi attrici britanniche, questa non è più solo un'immagine metaforica: è la sua vita quotidiana. A 90 anni, la degenerazione maculare legata all'età, le ha progressivamente tolto la vista centrale. A raccontare come ci si sente in questa nuova dimensione, è stata la stessa attrice in una recente intervista con Itv News: Dench si è confessata con sincerità, condividendo le difficoltà e le piccole frustrazioni della sua nuova realtà.

