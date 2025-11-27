Lichtsteiner riavvolge il nastro | Primo gol allo Stadium? La Juve veniva da anni difficili Poi parla così dell’intesa con Pirlo

Lichtsteiner rievoca il primo gol allo Stadium e l’intesa con Pirlo: nessuno si aspettava quel ciclo vincente dopo anni difficili. Stephan Lichtsteiner  è un nome che evoca ricordi dolcissimi nei tifosi della  Juventus. Il “treno svizzero” è stato uno dei simboli della rinascita bianconera, protagonista assoluto di quel ciclo vincente iniziato con l’inaugurazione dell’ Allianz Stadium. Intervenuto ai microfoni della  RSI  nel corso della trasmissione  Larmadillo, l’ex terzino ha riavvolto il nastro dei ricordi, soffermandosi proprio su quella prima rete storica segnata nella prima partita ufficiale nel nuovo impianto (contro il  Parma ), un gol che ha dato il via a un decennio di trionfi incontrastati in  Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

