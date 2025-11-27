Lichtsteiner riavvolge il nastro | Primo gol allo Stadium? La Juve veniva da anni difficili Poi parla così dell’intesa con Pirlo

Lichtsteiner rievoca il primo gol allo Stadium e l’intesa con Pirlo: nessuno si aspettava quel ciclo vincente dopo anni difficili. Stephan Lichtsteiner è un nome che evoca ricordi dolcissimi nei tifosi della Juventus. Il “treno svizzero” è stato uno dei simboli della rinascita bianconera, protagonista assoluto di quel ciclo vincente iniziato con l’inaugurazione dell’ Allianz Stadium. Intervenuto ai microfoni della RSI nel corso della trasmissione Larmadillo, l’ex terzino ha riavvolto il nastro dei ricordi, soffermandosi proprio su quella prima rete storica segnata nella prima partita ufficiale nel nuovo impianto (contro il Parma ), un gol che ha dato il via a un decennio di trionfi incontrastati in Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

