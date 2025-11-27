licenziato due volte in pochi minuti perde anche la causa in tribunale

Il licenziamento disciplinare è frequentemente al centro di cause che coinvolgono dipendenti e aziende presso il giudice del lavoro. Da un lato il lavoratore non accetta la fine anticipata del rapporto (e la contestuale perdita del reddito), dall’altro il datore indica una o più ragioni che impediscono di conservare quella fiducia che regge il rapporto, fin dalla firma del contratto. Una sentenza della corte d’appello di Bologna di quest’anno, la n. 500, ci offre un’interessante panoramica sui meccanismi di licenziamento legati a condotta del dipendente, impugnazione stragiudiziale e interesse ad agire in tribunale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

