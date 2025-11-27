Licenziata per urlo ProPal risarcita
16.45 Una maschera del Teatro alla Scala di Milano fu licenziata per aver gridato "Palestina libera!" durante l'ingresso del premier Meloni il 4 maggio 2025. La donna fece causa e ora dovrà essere risarcita. Lo rende noto il Cub, il sindacato che ha seguito la vicenda, comunicando la decisione del Tribunale del Lavoro a favore della lavoratrice. Assistita dagli avvocati Villari e Giovanelli, la donna (con contratto a termine) riceverà le mensilità tra licenziamento e scadenza naturale del contratto. Spese lite a carico del teatro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Approfondisci con queste news
Maschera licenziata dopo l'urlo 'Palestina libera', condannto il Teatro alla Scala condannata. l'episodio in occasione di un concerto lo scorso maggio con la premier Giorgia Meloni. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Maschera licenziata dopo l'urlo 'Palestina libera', condannto il Teatro alla Scala condannata. l'episodio in occasione di un concerto lo scorso maggio con la premier Giorgia Meloni. #ANSA Vai su X
La Scala condannata per aver licenziato la maschera dopo l'urlo "Palestina libera" alla presenza di Meloni - Maschera licenziata per aver urlato "Palestina libera", La Scala condannata: quanti soldi spettano alla lavoratrice cacciata ... Secondo virgilio.it
Licenziata dopo l'urlo 'Palestina libera', Scala condannata - la lavoratrice (che aveva un contratto a termine) sarà risarcita di tutte le mensilità che intercorrono dal ... Lo riporta ansa.it
Licenziata dopo urlo «Palestina libera», la Scala di Milano condannata: dovrà pagarle tutte le mensilità - Il Teatro alla Scala dovrà pagare le mensilità dal licenziamento alla scadenza naturale del contratto a termine e le spese di lite alla maschera che ... Si legge su msn.com