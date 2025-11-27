Licenziata per aver gridato Palestina libera davanti a Meloni | ora il teatro dovrà risarcirla

Today.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il teatro alla Scala di Milano dovrà pagare le mensilità dal licenziamento alla scadenza naturale del contratto a termine e le spese di lite alla maschera che era stata licenziata dopo che aveva urlato, mentre era in servizio, "Palestina libera".Il verdetto dei giudiciLa vicenda risale allo. 🔗 Leggi su Today.it

licenziata per aver gridato palestina libera davanti a meloni ora il teatro dovr224 risarcirla

© Today.it - Licenziata per aver gridato "Palestina libera" davanti a Meloni: ora il teatro dovrà risarcirla

Contenuti che potrebbero interessarti

licenziata aver gridato palestinaMaschera licenziata per aver gridato “Palestina Libera”, condannato il Teatro alla Scala: dovrà risarcirla - Il Tribunale del Lavoro ha condannato il Teatro alla Scala di Milano al risarcimento di tutte le mensilità della maschera licenziata lo scorso 4 maggio ... Si legge su fanpage.it

licenziata aver gridato palestinaMaschera licenziata per aver gridato “Palestina libera” davanti a Giorgia Meloni: condannata la Scala - Il Piermarini dovrà pagare le mensilità dal licenziamento alla scadenza naturale del contratto a termine e le spese di lite. Segnala msn.com

licenziata aver gridato palestinaDichiarato illegittimo il licenziamento della maschera della Scala che gridò “Palestina libera” all’ingresso di Meloni - Il Tribunale di Milano dichiara illegittimo il licenziamento della giovane maschera della Scala che aveva gridato 'Palestina libera' ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Licenziata Aver Gridato Palestina