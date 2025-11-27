Licenziata per aver gridato Palestina libera davanti a Meloni | ora il teatro dovrà risarcirla
Il teatro alla Scala di Milano dovrà pagare le mensilità dal licenziamento alla scadenza naturale del contratto a termine e le spese di lite alla maschera che era stata licenziata dopo che aveva urlato, mentre era in servizio, "Palestina libera".Il verdetto dei giudiciLa vicenda risale allo. 🔗 Leggi su Today.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Questa storia ha un soggetto, ma non un nome. Il soggetto è una ragazza, una maschera, licenziata dalla Scala di Milano per aver urlato “Palestina libera” il 4 maggio scorso, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni entrava nel teatro per un concerto - facebook.com Vai su Facebook
Piena solidarietà al giornalista Gabriele Nunziati, corrispondente a Bruxelles per @agenzia_nova, licenziato dopo aver posto una domanda durante una conferenza stampa della Commissione Europea: “Se la Russia dovrà pagare per l’Ucraina, perché non d Vai su X
Maschera licenziata per aver gridato “Palestina Libera”, condannato il Teatro alla Scala: dovrà risarcirla - Il Tribunale del Lavoro ha condannato il Teatro alla Scala di Milano al risarcimento di tutte le mensilità della maschera licenziata lo scorso 4 maggio ... Si legge su fanpage.it
Maschera licenziata per aver gridato “Palestina libera” davanti a Giorgia Meloni: condannata la Scala - Il Piermarini dovrà pagare le mensilità dal licenziamento alla scadenza naturale del contratto a termine e le spese di lite. Segnala msn.com
Dichiarato illegittimo il licenziamento della maschera della Scala che gridò “Palestina libera” all’ingresso di Meloni - Il Tribunale di Milano dichiara illegittimo il licenziamento della giovane maschera della Scala che aveva gridato 'Palestina libera' ... Segnala ilfattoquotidiano.it