Il teatro alla Scala di Milano dovrà pagare le mensilità dal licenziamento alla scadenza naturale del contratto a termine e le spese di lite alla maschera che era stata licenziata dopo che aveva urlato, mentre era in servizio, "Palestina libera".Il verdetto dei giudiciLa vicenda risale allo. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Licenziata per aver gridato "Palestina libera" davanti a Meloni: ora il teatro dovrà risarcirla