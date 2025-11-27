Licenziata dopo aver urlato Palestina libera condannata la Scala

Milanotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato dichiarato illegittimo dal tribunale del lavoro il licenziamento della maschera della Scala che lo scorso 4 maggio aveva urlatoPalestina libera” all’interno del Piermarini.Il teatro, condannato nella giornata di giovedì 27 novembre, dovrà risarcire alla lavoratrice le mensilità dalla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

licenziata dopo aver urlato palestina libera condannata la scala

© Milanotoday.it - Licenziata dopo aver urlato “Palestina libera”, condannata la Scala

News recenti che potrebbero piacerti

licenziata dopo aver urlatoLicenziata dopo l'urlo 'Palestina libera', Scala condannata - la lavoratrice (che aveva un contratto a termine) sarà risarcita di tutte le mensilità che intercorrono dal ... Riporta ansa.it

licenziata dopo aver urlatoLa Scala condannata per aver licenziato la maschera dopo l'urlo "Palestina libera" alla presenza di Meloni - Maschera licenziata per aver urlato "Palestina libera", La Scala condannata: quanti soldi spettano alla lavoratrice cacciata ... Si legge su virgilio.it

licenziata dopo aver urlatoLicenziata dopo urlo «Palestina libera», la Scala di Milano condannata: dovrà pagarle tutte le mensilità - Il Teatro alla Scala dovrà pagare le mensilità dal licenziamento alla scadenza naturale del contratto a termine e le spese di lite alla maschera che ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Licenziata Dopo Aver Urlato