Licenziata dopo aver urlato Palestina libera condannata la Scala
È stato dichiarato illegittimo dal tribunale del lavoro il licenziamento della maschera della Scala che lo scorso 4 maggio aveva urlato “Palestina libera” all’interno del Piermarini.Il teatro, condannato nella giornata di giovedì 27 novembre, dovrà risarcire alla lavoratrice le mensilità dalla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
La Scala condannata a risarcire la maschera licenziata dopo il grido “Palestina libera”. https://www.radiolombardia.it/2025/11/27/la-scala-condannata-a-risarcire-la-maschera-licenziata-dopo-il-grido-palestina-libera/ - facebook.com Vai su Facebook
Maschera licenziata dopo l'urlo 'Palestina libera', condannto il Teatro alla Scala condannata. l'episodio in occasione di un concerto lo scorso maggio con la premier Giorgia Meloni. #ANSA Vai su X
Licenziata dopo l'urlo 'Palestina libera', Scala condannata - la lavoratrice (che aveva un contratto a termine) sarà risarcita di tutte le mensilità che intercorrono dal ... Riporta ansa.it
La Scala condannata per aver licenziato la maschera dopo l'urlo "Palestina libera" alla presenza di Meloni - Maschera licenziata per aver urlato "Palestina libera", La Scala condannata: quanti soldi spettano alla lavoratrice cacciata ... Si legge su virgilio.it
Licenziata dopo urlo «Palestina libera», la Scala di Milano condannata: dovrà pagarle tutte le mensilità - Il Teatro alla Scala dovrà pagare le mensilità dal licenziamento alla scadenza naturale del contratto a termine e le spese di lite alla maschera che ... Riporta msn.com