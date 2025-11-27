Licenziamenti nel Pam Panorama della zona La Garbatella si schiera con i lavoratori

Romatoday.it | 27 nov 2025

Il municipio della Garbatella si schiera con i lavoratori di Pam Panorama, quelli che da settimane sono sottoposti a lettere di richiamo e contestazione, test del carrello e licenziamenti. La vicenda l’abbiamo raccontata nei dettagli in questo Dossier, spiegando perché i dipendenti della nota. 🔗 Leggi su Romatoday.it

