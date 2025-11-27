Libro d’ore le nuove poesie di Piergiorgio Viti
Si chiama " Libro d'ore " la nuova raccolta di poesie scritta dal portorecanatese Piergiorgio Viti, docente di scuola media e tra i maggiori poeti italiani contemporanei, tradotto in nove lingue. Il suo ultimo volume è stato pubblicato pochi giorni fa con l'editore Cardano, in cento copie. Si tratta di prodotto artigianale, dove la parola poetica è il centro e le pagine sono curate una per una, lontano dai grandi numeri che spesso "banalizzano e abbassano" la poesia contemporanea. Un libro "complesso, che non significa difficile, e polifonico" scrive Mauro Querci nella prefazione, in cui le tante voci cercano una cura, un conforto, esprimendo al massimo la loro umanità.
