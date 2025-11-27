Libri per i piccoli pazienti il Leo Club Agrigento Host lancia una raccolta solidale

Il Leo Club Agrigento Host, guidato da Turi Lo Sardo, ha avviato una nuova iniziativa solidale: una raccolta di libri per bambini destinata ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. L'obiettivo è trasformare le corsie in spazi di immaginazione.

