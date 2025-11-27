Libia sequestrate 59 barche destinate al traffico di migranti | arrivate dall’Italia nei container

Sono state trovate dalla polizia di Tripoli nei pressi del porto di Misurata. Lo ha comunicato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi con un post su X. Le imbarcazioni erano nascoste nei cassoni della compagnia “Ignazio Messina”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Libia, sequestrate 59 barche destinate al traffico di migranti: arrivate dall’Italia nei container

Nei container arrivati a Misurata c'erano 59 barche: «Servivano per il traffico di migranti» - Operazione della polizia libica che ha anche arrestato due persone che farebbero parte di una rete di trafficanti e che hanno confessato ... Scrive lasicilia.it