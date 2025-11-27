Libia sequestrate 59 barche destinate al traffico di migranti | arrivate dall’Italia nei container

Repubblica.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state trovate dalla polizia di Tripoli nei pressi del porto di Misurata. Lo ha comunicato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi con un post su X. Le imbarcazioni erano nascoste nei cassoni della compagnia “Ignazio Messina”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

libia sequestrate 59 barche destinate al traffico di migranti arrivate dall8217italia nei container

© Repubblica.it - Libia, sequestrate 59 barche destinate al traffico di migranti: arrivate dall’Italia nei container

Contenuti che potrebbero interessarti

libia sequestrate 59 barcheNei container arrivati a Misurata c'erano 59 barche: «Servivano per il traffico di migranti» - Operazione della polizia libica che ha anche arrestato due persone che farebbero parte di una rete di trafficanti e che hanno confessato ... Scrive lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Libia Sequestrate 59 Barche