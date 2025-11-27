Libera in piazza Carmine per dire No alle intimidazioni contro gli imprenditori della città

Reggiotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il nostro dovere è camminare accanto agli imprenditori. Lo affermano gli assessori alla Legalità, Giuggi Palmenta e alle Attività produttive, Alex Tripodi a margine dell’iniziativa “Festa della Resistenza-La libertà non ha pizzo”, organizzata in piazza Carmine per reagire insieme contro gli atti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

libera in piazza carmine per dire no alle intimidazioni contro gli imprenditori della citt224

© Reggiotoday.it - Libera in piazza Carmine per dire No alle intimidazioni contro gli imprenditori della città

Leggi anche questi approfondimenti

libera piazza carmine dire"Libera" in piazza per di re “no” agli atti intimidatori contro gli imprenditori - Lo affermano l’assessore alla Legalità, Giuggi Palmenta e l’assessore alle Attività produttive, Alex Tripodi a margine dell’iniziativa “Festa ... Scrive reggiotv.it

libera piazza carmine direReggio insorge contro il pizzo: «La città non si consegna alla ’ndrangheta» - Senza palco né formalità, ma con la forza della presenza collettiva, cittadine, cittadini e numerosi comme ... Riporta corrieredellacalabria.it

Intimidazioni a Reggio Calabria, Libera scende in piazza con la Festa della Resistenza - REGGIO CALABRIA Dopo una serie di atti intimidatori che si sono verificati negli ultimi mesi a Reggio Calabria, il Coordinamento di Libera chiama a raccolta le cittadine e i cittadini reggini per part ... Segnala corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Libera Piazza Carmine Dire