"Il nostro dovere è camminare accanto agli imprenditori. Lo affermano gli assessori alla Legalità, Giuggi Palmenta e alle Attività produttive, Alex Tripodi a margine dell’iniziativa “Festa della Resistenza-La libertà non ha pizzo”, organizzata in piazza Carmine per reagire insieme contro gli atti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Libera in piazza Carmine per dire No alle intimidazioni contro gli imprenditori della città